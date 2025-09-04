Власти забронировали землю в Юдино для строительства соципотечного дома
ЖК расположится на 0,8 гектара в окружении автосервиса и круглосуточного бара
Кабмин Татарстана забронировал земельный участок в поселке Юдино под строительство высотного ЖК «для государственных нужд». Соответствующий документ опубликован на региональном портале правой информации. Срок бронирования участка составляет три года.
Речь идет об участке земли, площадью 8 751 квадратный метр, расположенном на улице Больничной. По данным публичной кадастровой палаты, в качестве разрешенного вида использования значится «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».
Судя по картографическим сервисам, на сегодняшний день участок является пустырем, окруженным разноэтажными жилыми домами, а также автосервисом и круглосуточным баром.
