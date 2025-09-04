NASA планирует отправить космонавтов на Марс в 2030-х годах

Осуществление миссии займет более восьми месяцев

Фото: Реальное время

В США планируют отправить космонавтов на Марс в 2030-х годах. Осуществление миссии займет более восьми месяцев, сообщил американский министр транспорта и исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи.

— Мы хотим добраться до Марса в начале 30-х годов, и это критически важно... Это будет более восьми месяцев полета на Марс, затем нужно будет остаться там, а затем вернуться, — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

По словам Шона Даффи, принципиальное значение для успеха миссии будет иметь опыт полета на Луну.

Галия Гарифуллина