В Татарстане пруд вернули в федеральную собственность после незаконной аренды

Органы местного самоуправления не имели права распоряжаться им таким образом

Фото: Динар Фатыхов

Бугульминская городская прокуратура добилась возвращения в собственность России земельного участка с прудом, расположенного в Вязовском сельском поселении. Участок был незаконно передан в аренду физическому лицу, сообщает пресс-служба ведомства.

25 марта 2024 года на основании договора аренды, муниципальные органы передали в аренду частному лицу земельный участок площадью свыше 1,8 га в Вязовском сельском поселении Бугульминского района. На участке расположен пруд, имеющий гидравлическую связь с рекой Степной Зай. Доступ к водному объекту был ограничен — по всему периметру участка был установлен забор.

В соответствии с законодательством, данный земельный участок относится к федеральной собственности, и органы местного самоуправления не имели права распоряжаться им таким образом.

С целью устранения выявленного нарушения, прокурор обратился в суд с иском, требуя признать право физлица на указанный земельный участок отсутствующим, исключить запись о договоре аренды из ЕГРН и обязать ответчика демонтировать установленный забор.



Рената Валеева