В Татарстане пруд вернули в федеральную собственность после незаконной аренды
Органы местного самоуправления не имели права распоряжаться им таким образом
Бугульминская городская прокуратура добилась возвращения в собственность России земельного участка с прудом, расположенного в Вязовском сельском поселении. Участок был незаконно передан в аренду физическому лицу, сообщает пресс-служба ведомства.
25 марта 2024 года на основании договора аренды, муниципальные органы передали в аренду частному лицу земельный участок площадью свыше 1,8 га в Вязовском сельском поселении Бугульминского района. На участке расположен пруд, имеющий гидравлическую связь с рекой Степной Зай. Доступ к водному объекту был ограничен — по всему периметру участка был установлен забор.
В соответствии с законодательством, данный земельный участок относится к федеральной собственности, и органы местного самоуправления не имели права распоряжаться им таким образом.
С целью устранения выявленного нарушения, прокурор обратился в суд с иском, требуя признать право физлица на указанный земельный участок отсутствующим, исключить запись о договоре аренды из ЕГРН и обязать ответчика демонтировать установленный забор.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».