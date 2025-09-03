Евросоюз объявил о рекордном увеличении оборонных расходов на €2 трлн до 2031 года

Производственные мощности ЕС по боеприпасам значительно выросли за последние два года, увеличившись в шесть раз

Фото: Артем Дергунов

Евросоюз планирует нарастить оборонные расходы на рекордные €2 трлн до 2031 года, начиная с сегодняшнего дня. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на конференции по безопасности, сообщает РИА «Новости».

— Мы меняемся. Европа предприняла крупнейшее военное усиление в новейшей истории. €2 трлн дополнительных расходов на оборону в период до 2031 года с сегодняшнего дня, — подчеркнула Каллас.

По ее словам, производственные мощности ЕС по боеприпасам значительно выросли за последние два года, увеличившись в шесть раз. Дипломат отметила необходимость наращивания потенциала в сфере противовоздушной обороны и высокоточного наведения ракет.

Напомним, что в конце августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала представление в ближайшие недели дорожной карты по увеличению инвестиций в оборону и устранению пробелов в безопасности Евросоюза, включающей четкие целевые показатели и контрольные точки к 2030 году.

Финансирование масштабного перевооружения планируется обеспечить за счет инструмента SAFE, который позволит привлечь €150 млрд на производство вооружений, а также за счет выделения около €650 млрд из бюджетов стран ЕС. Брюссель рассматривает возможность временного ослабления финансовой дисциплины для достижения этих целей.

Ранее, в мае, послы стран Евросоюза согласовали предложенный Еврокомиссией план милитаризации Европы на €150 млрд. А в марте Еврокомиссия представила оборонную стратегию «Готовность-2030», предусматривающую инвестиции в размере €800 млрд в течение четырех лет.



Рената Валеева