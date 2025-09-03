Путин в шутку назвал Пескова лентяем по итогам визита в Китай

Это произошло в конце брифинга в Китае

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами по итогам своего визита в Китай, в шутку назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем.

Инцидент произошел в конце брифинга, когда журналисты продолжали задавать вопросы президенту. Дмитрий Песков, в свою очередь, заметил, что «это может еще долго продолжаться».

В ответ на это Владимир Путин заявил: «Нет, сейчас будем заканчивать». Затем, указав на Пескова, добавил: «Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится».

В марте, выступая на съезде РСПП, президент призвал «не слушать Пескова», когда речь зашла о запланированном телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

Рената Валеева