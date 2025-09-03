Новости общества

21:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Арсену Маркаряну продлили арест по делу об оскорблении памяти защитников Отечества

18:41, 03.09.2025

Он был задержан 25 августа

Арсену Маркаряну продлили арест по делу об оскорблении памяти защитников Отечества
Фото: скриншот с телеграм-канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Постановлением суда срок содержания под стражей обвиняемого Маркаряна продлен до 9 ноября, — заявила судья.

Арсен Маркарян был задержан 25 августа, он обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также