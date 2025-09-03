Арсену Маркаряну продлили арест по делу об оскорблении памяти защитников Отечества

Он был задержан 25 августа

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемому в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Постановлением суда срок содержания под стражей обвиняемого Маркаряна продлен до 9 ноября, — заявила судья.

Арсен Маркарян был задержан 25 августа, он обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ.



Рената Валеева