Минниханов — «Ак Барсу»: «Ваши победы — наши победы, ваши неудачи — наши неудачи»

Первый матч в новом сезоне «Ак Барс» проведет 6 сентября на выезде

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с руководством, игроками, тренерским штабом и персоналом хоккейного клуба «Ак Барс» перед началом чемпионата КХЛ. Встреча прошла на командной базе в Казани.

Минниханов подчеркнул, что такие встречи перед началом сезона стали доброй традицией.

— В прошедшем сезоне команда показала достойный и зрелищный хоккей. Впереди новый сезон КХЛ. В клубе произошли точечные кадровые изменения, призванные усилить состав. Второй сезон командой руководит Анвар Рафаилович Гатиятулин. Мы всецело ему доверяем, будем вместе двигаться вперед, — отметил раис республики.

Он подчеркнул, что успехи команды — это результат кропотливой работы игроков, тренерского состава, административного персонала, руководства клуба, Федерации хоккея республики и спонсоров.

— Созданы достойные условия для тренировок и игр. Надеемся, все, что мы запланировали, сложится, будет красивая командная игра. Главное — биться до конца. В свою очередь, вы опираетесь на ваши семьи, друзей и болельщиков. Желаю в новом сезоне интересной, захватывающей и уверенной игры, ярких моментов, блестящих побед. А самое главное — меньше травм. Весь Татарстан и друзья нашей республики — ваши фанаты! Ваши победы — наши победы, ваши неудачи — наши неудачи. Мы всегда вместе с вами, — добавил Минниханов.



Главный тренер ХК «Ак Барс» Анвар Гатиятулин поблагодарил руководство республики за поддержку клуба и заверил, что команда приложит все усилия для достижения побед.

Капитан команды Алексей Марченко вручил Минниханову клубный шарф.

Первый матч в новом сезоне «Ак Барс» проведет 6 сентября на выезде против магнитогорского «Металлурга».

Рената Валеева