В школах Татарстана вместо звонков зазвучат мелодии песен российских композиторов

15:34, 03.09.2025

В течение всего 2025/26 учебного года мелодии звонков будут меняться ежемесячно

Фото: Артем Дергунов

В школах Татарстана привычные школьные звонки будут заменены на мелодии песен, сообщает Министерство образования и науки РТ. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Мелодии вместо звонков».

Вместо привычного сигнала о начале и окончании уроков ученики услышат популярные мелодии и произведения современных российских композиторов.

Уже в сентябре школьные коридоры наполнятся такими песнями, как:

  • «Первоклашки» (слова Станислава Минакова, музыка Ольги Ольховой);
  • «Солнечный свет» (слова и музыка Алены Максимовой);
  • «Моя столица» (слова Станислава Минакова, Ивана Орехова, музыка Ивана Орехова);
  • «Шаг вперед» (слова и музыка Наталии Осошник);
  • «Азбука» (слова Александра Церпяты, Наталии Осошник, музыка Александра Церпяты).
Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В течение всего 2025/26 учебного года мелодии звонков будут меняться ежемесячно. Они будут посвящены определенным праздничным событиям, что позволит использовать их в качестве повода для обсуждения на уроках и во время внеурочной деятельности.

Рената Валеева

