В школах Татарстана вместо звонков зазвучат мелодии песен российских композиторов
В течение всего 2025/26 учебного года мелодии звонков будут меняться ежемесячно
В школах Татарстана привычные школьные звонки будут заменены на мелодии песен, сообщает Министерство образования и науки РТ. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Мелодии вместо звонков».
Вместо привычного сигнала о начале и окончании уроков ученики услышат популярные мелодии и произведения современных российских композиторов.
Уже в сентябре школьные коридоры наполнятся такими песнями, как:
- «Первоклашки» (слова Станислава Минакова, музыка Ольги Ольховой);
- «Солнечный свет» (слова и музыка Алены Максимовой);
- «Моя столица» (слова Станислава Минакова, Ивана Орехова, музыка Ивана Орехова);
- «Шаг вперед» (слова и музыка Наталии Осошник);
- «Азбука» (слова Александра Церпяты, Наталии Осошник, музыка Александра Церпяты).
В течение всего 2025/26 учебного года мелодии звонков будут меняться ежемесячно. Они будут посвящены определенным праздничным событиям, что позволит использовать их в качестве повода для обсуждения на уроках и во время внеурочной деятельности.
Депутаты Госдумы направили обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением провести внеплановые инспекции школьных маршрутов, признанных опасными.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».