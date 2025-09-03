Михаила Шуфутинского занесли в базу данных сайта «Миротворец»*

Это произошло из-за его поездок в Крым, которые, по мнению сайта, нарушают украинское законодательство

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Это произошло из-за его поездок в Крым, которые, по мнению сайта, нарушают украинское законодательство.

Накануне американского кинорежиссера Вуди Аллена также внесли в список украинского сайта «Миротворец»* за «антиукраинскую позицию и работу против суверенитета страны».



Анастасия Фартыгина