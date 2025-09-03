Михаила Шуфутинского занесли в базу данных сайта «Миротворец»*
Это произошло из-за его поездок в Крым, которые, по мнению сайта, нарушают украинское законодательство
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Это произошло из-за его поездок в Крым, которые, по мнению сайта, нарушают украинское законодательство.
Накануне американского кинорежиссера Вуди Аллена также внесли в список украинского сайта «Миротворец»* за «антиукраинскую позицию и работу против суверенитета страны».
Справка
* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».