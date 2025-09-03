Новости общества

Михаила Шуфутинского занесли в базу данных сайта «Миротворец»*

14:34, 03.09.2025

Это произошло из-за его поездок в Крым, которые, по мнению сайта, нарушают украинское законодательство

Фото: скриншот из клипа "3-е сентября"

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Это произошло из-за его поездок в Крым, которые, по мнению сайта, нарушают украинское законодательство.

Накануне американского кинорежиссера Вуди Аллена также внесли в список украинского сайта «Миротворец»* за «антиукраинскую позицию и работу против суверенитета страны».

Анастасия Фартыгина
Справка

* включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Общество

