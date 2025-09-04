Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса

Утром местами туман, днем в отдельных районах гроза

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой, местами умеренный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами туман, днем в отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +15 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +16 до +21 градуса.

Галия Гарифуллина