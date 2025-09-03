ВТБ: до 2,2 трлн рублей инвестиций могут привлечь 25 кампусов мирового уровня

Наибольшие вложения ожидаются в Приволжском (158 млрд рублей), Дальневосточном (148 млрд рублей) и Центральном федеральных округах (133 млрд рублей), где планируется создать 15 новых кампусов.

Согласно исследованию «ВТБ Инфраструктурный холдинг» к ВЭФ-2025, каждый рубль, вложенный в строительство университетских кампусов в России, генерирует около 1 рубля дополнительных инвестиций в сопутствующие проекты. Социально-экономический эффект от таких вложений возрастает при комплексном развитии территории и строительстве объектов «с нуля».

В рамках программы создания кампусов мирового уровня для вузов в России запланировано 40 проектов до 2036 года. В ближайшие шесть лет предполагается ввод 25 кампусов с общим объемом инвестиций свыше 734 млрд рублей.

Кампусы способствуют развитию образования и усиливают научный потенциал регионов. По данным обзора «Кампусы-2030», наибольший мультипликативный эффект достигается при активном участии компаний в формировании концепции кампуса, что позволяет ему стать поставщиком востребованных кадров и инноваций.

Прогнозы показывают, что общий объем дополнительных инвестиций в регионах может достичь 750-800 млрд рублей при реализации сопутствующих проектов в жилой и коммерческой недвижимости. Раскрытие научного потенциала кампусов может повысить приток инвестиций до 1,4-1,6 трлн рублей, а взаимодействие с промышленной инфраструктурой — до 2,2-2,25 трлн рублей.

На данный момент в России строится 11 кампусов мирового уровня. Четыре из них — в Челябинске, Калининграде, Уфе и Новосибирске — уже частично введены в эксплуатацию. В 2024 году планируется завершение строительства первого кампуса для МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве.

ВТБ Инфраструктурный Холдинг реализует проект Челябинского межуниверситетского кампуса, который должен быть сдан в 2027 году. Он объединит семь вузов региона, общей площадью 123 тыс. кв. метров, включая гостиницы для студентов и преподавателей, учебно-научный комплекс и административно-деловой центр.