Генпрокуратура признала британский аналитический центр RUSI* нежелательной организацией

Это старейший британский оборонный аналитический центр, основанный в 1831 году по инициативе фельдмаршала Веллингтона

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность британской неправительственной организации Royal United Services Institute for Defence and Security Studies* — Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

RUSI* — старейший британский оборонный аналитический центр, основанный в 1831 году по инициативе фельдмаршала Веллингтона. Президентом организации является член королевской семьи, принц Эдвард, герцог Кентский.

Согласно официальным данным, RUSI* занимается исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Однако, как отметили в Генпрокуратуре, с момента основания институт занимался анализом и разработкой планов военного противостояния Британии с Россией.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В настоящее время значительная часть материалов и мероприятий посвящена исследованиям политической и военной сфер России.



Финансирование RUSI* осуществляется властями Великобритании, Еврокомиссией и другими организациями, уже признанными нежелательными в России.



Рената Валеева