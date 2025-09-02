Генпрокуратура признала британский аналитический центр RUSI* нежелательной организацией
Это старейший британский оборонный аналитический центр, основанный в 1831 году по инициативе фельдмаршала Веллингтона
Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность британской неправительственной организации Royal United Services Institute for Defence and Security Studies* — Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
RUSI* — старейший британский оборонный аналитический центр, основанный в 1831 году по инициативе фельдмаршала Веллингтона. Президентом организации является член королевской семьи, принц Эдвард, герцог Кентский.
Согласно официальным данным, RUSI* занимается исследованиями в области обороны, глобальной безопасности и международных отношений. Однако, как отметили в Генпрокуратуре, с момента основания институт занимался анализом и разработкой планов военного противостояния Британии с Россией.
В настоящее время значительная часть материалов и мероприятий посвящена исследованиям политической и военной сфер России.
Финансирование RUSI* осуществляется властями Великобритании, Еврокомиссией и другими организациями, уже признанными нежелательными в России.
Справка
*включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
