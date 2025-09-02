Скончался звезда «Зеленой мили» и номинант на «Оскар» Грэм Грин

Причиной смерти стала продолжительная болезнь

Канадский актер Грэм Грин, известный по фильму «Танцующий с волками», скончался в возрасте 74 лет в Торонто. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, как сообщил его представитель, пишет New York Post.

— Грин проиграл в схватке с болезнью. До последней минуты с ним рядом была его жена, — рассказал агент актера.

Грэм Грин был одним из первых успешных актеров коренных народов в Голливуде. Его карьера началась в 1970-х годах и длилась более 40 лет. Он снялся во многих известных фильмах, включая «Крепкий орешек 3», «Зеленая миля» и «Сумерки. Сага. Новолуние». Наиболее запоминающейся стала роль индейца Разящей Птицы в «Танцующем с волками», за которую он получил номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана».

Анастасия Фартыгина