Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения

Землетрясение магнитудой, по разным оценкам, от 6,0 до 6,2 произошло накануне вечером

Фото: Динар Фатыхов

Кабул обратился к Москве с просьбой о помощи в ликвидации последствий мощного землетрясения, обрушившегося на восточные районы Афганистана накануне вечером. Об этом сообщил РИА «Новости» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

— Обратились, и наш МЧС работает над этим, — заявил Кабулов.

Он также отметил, что пока нет информации о пострадавших россиянах, но вероятность их нахождения в зоне бедствия невелика.

Землетрясение магнитудой от 6,0 до 6,2 (по разным оценкам) произошло накануне вечером. Эпицентр располагался вблизи города Джелалабад, а подземные толчки ощущались на обширной территории, вплоть до Кабула и Исламабада.

По последним данным, только в провинции Кунар погибло около 800 человек, еще 2 500 получили ранения. Землетрясение также затронуло провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир, где, по предварительным данным, погибли около 20 человек и сотни получили ранения.

Ситуация осложняется оползнями, заблокировавшими дороги в отдаленные районы провинции Кунар. В районе Нургуль несколько деревень оказались полностью погребены под землей, под завалами могут находиться сотни человек.



Рената Валеева