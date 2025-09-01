Минниханов встретился со студентами на форуме «Лига Форум» в Нижнекамске

Встреча прошла в центре «Камский Артек»

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил XI студенческий образовательный форум «Лига Форум» в Нижнекамске, где встретился с его участниками. Встреча прошла в центре «Камский Артек».

«Лига Форум», проводимый ежегодно с 2014 года, является одним из ключевых проектов «Лиги студентов Республики Татарстан». В этом году мероприятие проходит в Нижнекамске с 26 августа по 12 сентября и собрало 1,2 тыс. студентов из Татарстана и других регионов России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минниханов поздравил студентов с Днем знаний и подчеркнул, что в республике уделяется приоритетное внимание созданию равных возможностей для самореализации молодежи.

— Сегодня студенческое сообщество республики объединяет порядка 250 тыс. человек. В следующем году «Лига студентов Татарстана» отметит свое 30-летие, мы должны достойно отметить эту дату. Желаю всем успехов, хорошей учебы и дальнейшего развития, — сказал раис Татарстана.

Форум включает в себя три тематические смены: «Лига профессионалов» (для студентов ссузов), «Лига университетов» (для студентов вузов) и «Лига руководителей» (для руководителей студенческих организаций и объединений).

Рената Валеева