В России вступил в силу запрет на коммерческую деятельность на дачных участках

За нецелевое использование земли физическим лицам грозит штраф в размере от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости участка

Фото: Динар Фатыхов

В России вступил в силу запрет на ведение предпринимательской деятельности на участках садовых некоммерческих товариществ (СНТ), в том числе на наем работников для сбора урожая.

— Земельные участки с видом разрешенного использования «садоводство/огородничество» предназначены только для личного использования, а коммерческая эксплуатация таких участков прямо противоречит их целевому назначению, — пояснила РИА «Недвижимость» управляющий партнер юридической компании Veritas Lex Наталья Шалуба.

По словам юриста, контролировать соблюдение новых требований будут органы земельного надзора, муниципальные органы и прокуратура. Признаками незаконной предпринимательской деятельности на дачном участке считаются систематичность, направленность на извлечение прибыли, оказание услуг третьим лицам, привлечение наемных работников и регулярная реклама.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Под запрет попадают такие виды деятельности, как хостелы и мини-отели, склады, автосервисы, мастерские, магазины, питомники, платные бани/сауны, спортзалы, кафе, ларьки, парикмахерские, швейные/столярные цеха, птичники и питомники для продажи животных, коммерческие тепличные комплексы.

За нецелевое использование земли физическим лицам грозит штраф в размере от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости участка (но не менее 10 тысяч рублей). Если кадастровая стоимость не определена, штраф составит от 10 до 25 тысяч рублей.

Рената Валеева