Татарстан занял 30-е место по количеству высокопроизводительных рабочих мест среди регионов России

Основной вклад в этот показатель вносит обрабатывающая промышленность, которая занимает 32% от общего числа высокопроизводительных рабочих мест

Фото: Реальное время

Татарстан занял 30-е место среди российских регионов по доле высокопроизводительных рабочих мест. В 2024 году в республике на тысячу занятых приходится 364 таких места, что на 5,8% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Основной вклад в этот показатель вносит обрабатывающая промышленность, которая занимает 32% от общего числа высокопроизводительных рабочих мест в регионе.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Ненецкий автономный округ. В конце списка находятся Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария.

Анастасия Фартыгина