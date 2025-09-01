Татарстан занял 30-е место по количеству высокопроизводительных рабочих мест среди регионов России
Основной вклад в этот показатель вносит обрабатывающая промышленность, которая занимает 32% от общего числа высокопроизводительных рабочих мест
Татарстан занял 30-е место среди российских регионов по доле высокопроизводительных рабочих мест. В 2024 году в республике на тысячу занятых приходится 364 таких места, что на 5,8% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в РИА «Новости».
- Основной вклад в этот показатель вносит обрабатывающая промышленность, которая занимает 32% от общего числа высокопроизводительных рабочих мест в регионе.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Ненецкий автономный округ. В конце списка находятся Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария.
