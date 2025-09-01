Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Нижнекамска
Ранее ограничения сняли с столичном аэропорту
Как сообщает телеграм-канал Росавиации, аэропорт Нижнекамска работает в штатном режиме.
Напомним, что для Нижнекамска был введен план ковер в 04:00.
Ранее Росавиация сообщила о снятии ограничений для аэропорта Казани. За время их работы на запасные аэродромы ушли два самолета.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».