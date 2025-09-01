Новости

Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Нижнекамска

06:43, 01.09.2025

Ранее ограничения сняли с столичном аэропорту

Как сообщает телеграм-канал Росавиации, аэропорт Нижнекамска работает в штатном режиме.

Напомним, что для Нижнекамска был введен план ковер в 04:00.

Ранее Росавиация сообщила о снятии ограничений для аэропорта Казани. За время их работы на запасные аэродромы ушли два самолета.

Дмитрий Зайцев

