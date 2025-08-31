Сегодня в Татарстане будет до +29 градусов

Днем преимущественно без осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром ожидается порядка +16 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +24 до +29 градусов.

Галия Гарифуллина