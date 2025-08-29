Главный тренер сборной России объявил состав на матчи с Иорданией и Катаром
Матвей Сафонов из французского ПСЖ и Алексей Миранчук из американской «Атланты» включены в состав сборной России на сентябрьские матчи
Главный тренер сборной России Валерий Карпин утвердил состав команды на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в сентябре. В рамках сбора россияне встретятся со сборными Иордании и Катара 6 и 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.
В окончательный состав вошли 30 футболистов.
- Вратарскую линию представляют: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Денис Адамов («Зенит»).
- Защитники: Илья Вахания («Ростов»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов, Илья Самошников (оба — «Спартак»).
- Полузащитники: Данил Глебов («Динамо»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит»), Александр Головин («Монако»).
- Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».