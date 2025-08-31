Траты казанцев на осенний гардероб в среднем составят 15 тыс. рублей

Лидеры осеннего гардероба — брюки, джинсы, практичная обувь, верхняя одежда и худи

Фото: сгенерировано с помощью Midjourney

Большинство казанцев намерены приобрести новую одежду, особенно активны в этом плане молодые люди 18—24 лет: 59% из них обновляют гардероб каждую осень. Такими данными из своего исследования поделился сервис «Авито».

Согласно опросу, обновление гардероба у горожан происходит по двум основным причинам: 38% делают это вынужденно — когда старая одежда изнашивается, а 40% целенаправленно покупают несколько новых вещей, подходящих для осенней погоды.

Средний бюджет обновления составляет около 15 тысяч рублей. При этом треть опрошенных планируют уложиться в сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а еще треть — потратить от 10 до 25 тысяч рублей.

Примечательно, что мужчины готовы потратить на обновление гардероба больше средств, чем женщины.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Самые популярные покупки к осени — брюки и джинсы, практичная обувь, верхняя одежда, худи или свитшоты. При этом больше половины горожан не намерены тратить деньги на непрактичные вещи.

С ненужными вещами казанцы поступают по-разному: 40% хранят их «на всякий случай», 21% дарят родным, 24% — друзьям, 15% отдают на благотворительность, а 9% перепродают через интернет.

Исследование выявило, что большинство жителей Казани предпочитают совершать покупки именно онлайн, причем женщины делают это чаще мужчин. В торговых центрах обновляют гардероб 53% опрошенных, а треть горожан имеет любимые магазины для регулярных покупок.



Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин успешно перепродает ненужные вещи, зарабатывая на этом в среднем 11 тысяч рублей.

Наталья Жирнова