Температура в России станет выше нормы в ближайшие 10 дней
Заметное понижение температуры ожидается лишь в Западной Сибири, включая Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области
С 29 августа по 7 сентября температура воздуха в России будет выше климатической нормы почти повсюду. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.
— Прогноз показывает, что аномально высокая температура ожидается на большей части страны, — отметил Вильфанд.
Заметное понижение температуры ожидается лишь в Западной Сибири, включая Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области. Однако это не значит, что станет холодно, просто 30-градусная жара утихнет и температура установится на уровне около 20 градусов.
— Начало осени будет теплым, — добавил Вильфанд.
