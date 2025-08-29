Температура в России станет выше нормы в ближайшие 10 дней

Заметное понижение температуры ожидается лишь в Западной Сибири, включая Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области

Фото: Реальное время

С 29 августа по 7 сентября температура воздуха в России будет выше климатической нормы почти повсюду. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

— Прогноз показывает, что аномально высокая температура ожидается на большей части страны, — отметил Вильфанд.

Заметное понижение температуры ожидается лишь в Западной Сибири, включая Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области. Однако это не значит, что станет холодно, просто 30-градусная жара утихнет и температура установится на уровне около 20 градусов.

— Начало осени будет теплым, — добавил Вильфанд.



Анастасия Фартыгина