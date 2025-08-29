В Казани на улице Амирхана приостановлено движение троллейбусов из-за повреждения контактной сети
На месте работают аварийные службы, которые занимаются устранением проблемы
В Казани на улице Амирхана, 13 произошло повреждение контактной сети, что привело к приостановке движения троллейбусного маршрута №1. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
- На месте работают аварийные службы, которые занимаются устранением проблемы.
Предприятие приносит извинения за доставленные неудобства и рекомендует пассажирам заранее планировать свои маршруты.
