В Казани проходят масштабные антитеррористические учения

Они касаются отработки действий при угрозе БПЛА и нападений в школах

Фото: взято с сайта kzn.ru

В Казани проходят масштабные учения по отработке действий при угрозе атаки БПЛА и Всероссийские антитеррористические учения в школах и колледжах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Учения по угрозе БПЛА проходят в Авиастроительном районе Казани. В них приняли участие представители МЧС Татарстана, УМВД России по Казани, МУП «Метроэлектротранс», МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» и МКУ «Организатор пассажирских перевозок».

Алгоритмы действий отрабатывались при различных сценариях — эвакуация из общественного транспорта, многоквартирного дома, Молодежного центра и Дворца культуры. Основная задача — научить жителей и персонал действовать при реальной угрозе без паники, четко и быстро.



взято с сайта kzn.ru

Кроме того, в школах и колледжах Татарстана в преддверии Дня знаний прошли Всероссийские антитеррористические учения с участием Росгвардии, МВД и МЧС, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по республике.

Так, например, в лицее №177 в Ново-Савиновском районе Казани прошла учебная тренировка. На ней отработали взаимодействие экстренных служб и школьного персонала при нападении и угрозе теракта, а также проверили систему оповещения.



В июне оперативный штаб в Татарстане провел учения по пресечению теракта и нейтрализации его исполнителей. Целью учений стало совершенствование взаимодействия штаба с органами власти, специальными и экстренными службами.

Елизавета Пуншева