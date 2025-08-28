Казанские студенты создали удобрение, стимулирующее рост растений изнутри
В отличие от традиционных удобрений, которые просто рассыпают по полю, эти микроорганизмы становятся симбиотическими партнерами растений
Студенты Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) разработали новый тип удобрений, который помогает растениям изнутри. Об этом сообщили в РИА «Новости».
Уникальность новых удобрений в том, что они содержат специальные бактерии-эндофиты, которые поселяются внутри корневой системы растений.
— Совершенно новый тип удобрений, которые работают изнутри растения, — отметили представители университета. В отличие от традиционных удобрений, которые просто рассыпают по полю, эти микроорганизмы становятся симбиотическими партнерами растений.
Эти бактерии стимулируют рост корней и помогают растениям лучше усваивать питательные вещества, а также справляться со стрессами.
— Это эффективнее, чем подкармливать его обычными удобрениями, — добавили в университете.
Новые удобрения подходят для всех сельскохозяйственных культур, но особенно полезны в органическом земледелии, где важно минимизировать использование химических веществ. Инновация заключается в переходе от внешнего питания растений к внутренней поддержке.
— Это позволяет существенно сократить количество вносимых удобрений, снизить экологическую нагрузку и получить более здоровые растения, — подчеркнули ученые.
Также казанские ученые разработали способ повышения урожайности кукурузы в засушливые годы.
