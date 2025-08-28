Казанские студенты создали удобрение, стимулирующее рост растений изнутри

Фото: Реальное время

Студенты Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) разработали новый тип удобрений, который помогает растениям изнутри. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Уникальность новых удобрений в том, что они содержат специальные бактерии-эндофиты, которые поселяются внутри корневой системы растений.

— Совершенно новый тип удобрений, которые работают изнутри растения, — отметили представители университета. В отличие от традиционных удобрений, которые просто рассыпают по полю, эти микроорганизмы становятся симбиотическими партнерами растений.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Эти бактерии стимулируют рост корней и помогают растениям лучше усваивать питательные вещества, а также справляться со стрессами.

— Это эффективнее, чем подкармливать его обычными удобрениями, — добавили в университете.

Новые удобрения подходят для всех сельскохозяйственных культур, но особенно полезны в органическом земледелии, где важно минимизировать использование химических веществ. Инновация заключается в переходе от внешнего питания растений к внутренней поддержке.

— Это позволяет существенно сократить количество вносимых удобрений, снизить экологическую нагрузку и получить более здоровые растения, — подчеркнули ученые.

Также казанские ученые разработали способ повышения урожайности кукурузы в засушливые годы.



