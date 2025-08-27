В Госдуме предложили создать центры цифрового автоспорта в регионах

Это поможет пилотам тренироваться как на настоящей трассе

Фото: Артем Дергунов

В российских регионах могут создать центры цифрового автоспорта с современными симуляторами для подготовки молодых людей и проведения турниров. С соответствующим предложением выступил вице-президент Российской автомобильной федерации и депутат Госдумы Антон Немкин. Об этом он сообщил РИА «Новости».

По его словам, цифровой автоспорт в России развивается, а виртуальные гонки помогают молодым пилотам тренироваться как на настоящей трассе. Это также стимулирует создание отечественных гоночных симуляторов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В России уже несколько лет разрабатывают собственное программное обеспечение для виртуальных гонок, включая полностью отечественные симуляторы. Поддержка правительства помогает развивать технологии и повышать кибербезопасность.

Немкин считает, что цифровой спорт помогает готовиться к реальным соревнованиям, так как управление рулем и педалями в симуляторе повторяет условия настоящей гоночной машины. Молодые пилоты могут тренироваться дома и приходить на настоящие трассы уже подготовленными.

Он также отметил важность формата «фиджитал», который сочетает реальные и виртуальные заезды. В одном уик-энде гонщик сначала проходит трассу на болиде, а затем продолжает борьбу на цифровой версии.

Елизавета Пуншева