16-летнего подростка из Казани осудили за снежок, брошенный в Вечный огонь
Суд назначил ему штраф
В Казани 16-летнего подростка признали виновным в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.
Установлено, что в декабре прошлого года несовершеннолетний бросил ком снега в Вечный огонь Мемориала памяти Героям Великой Отечественной войны на территории парка Победы и затушил его.
Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде штрафа.
Напомним, что в России вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за осквернение воинских мемориалов и захоронений.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».