16-летнего подростка из Казани осудили за снежок, брошенный в Вечный огонь

Суд назначил ему штраф

Фото: Олег Тихонов

В Казани 16-летнего подростка признали виновным в осквернении символов воинской славы России. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

Установлено, что в декабре прошлого года несовершеннолетний бросил ком снега в Вечный огонь Мемориала памяти Героям Великой Отечественной войны на территории парка Победы и затушил его.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Приговором суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде штрафа.

Напомним, что в России вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за осквернение воинских мемориалов и захоронений.



Елизавета Пуншева