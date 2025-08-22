«Культурный слой Казани» включат в перечень объектов культурного наследия
Документ проходит антикоррупционную экспертизу
Комитет по охране объектов культурного наследия издал приказ о включении объекта археологического наследия «Культурный слой города Казани» в перечень выявленных объектов культурного наследия.
В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.
«Реальное время» показало здания города, не вошедшие в реестр объектов культурного наследия.
