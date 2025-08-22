Новости общества

14:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Культурный слой Казани» включат в перечень объектов культурного наследия

11:23, 22.08.2025

Документ проходит антикоррупционную экспертизу

«Культурный слой Казани» включат в перечень объектов культурного наследия
Фото: Динар Фатыхов

Комитет по охране объектов культурного наследия издал приказ о включении объекта археологического наследия «Культурный слой города Казани» в перечень выявленных объектов культурного наследия.

В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

«Реальное время» показало здания города, не вошедшие в реестр объектов культурного наследия.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также