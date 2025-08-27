«Яндекс» инвестирует 1,5 млрд рублей в обучение ИТ-специалистов в Татарстане и других регионах

Компания станет партнером восьми ведущих вузов России, включая Университет Иннополис в Татарстане

Фото: Максим Платонов

«Яндекс» выделит 1,5 млрд рублей на подготовку высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий и искусственного интеллекта. В рамках проектов «Топ-ИТ» и «Топ-ДС» компания станет партнером восьми ведущих вузов России, включая Университет Иннополис в Татарстане.

Обучение начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 2030 года. На программах «Яндекса» смогут учиться почти 2000 студентов, которые будут обучаться по 24 бакалаврским программам, разработанным с участием экспертов компании. Преподавать будут действующие сотрудники «Яндекса»: разработчики, аналитики и специалисты по машинному обучению.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Программы адаптированы под особенности вузов-партнеров, а учебные материалы созданы с учетом успешного опыта предыдущих образовательных инициатив компании.

— Мы хотим подготовить новое поколение специалистов, которые смогут внести вклад в развитие технологий, — отметили в пресс-службе «Яндекса».

В общей сложности до конца 2025 года компания планирует инвестировать более 5 млрд рублей в образовательные проекты по всей стране.

Анастасия Фартыгина