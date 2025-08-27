«Яндекс» инвестирует 1,5 млрд рублей в обучение ИТ-специалистов в Татарстане и других регионах
Компания станет партнером восьми ведущих вузов России, включая Университет Иннополис в Татарстане
«Яндекс» выделит 1,5 млрд рублей на подготовку высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий и искусственного интеллекта. В рамках проектов «Топ-ИТ» и «Топ-ДС» компания станет партнером восьми ведущих вузов России, включая Университет Иннополис в Татарстане.
Обучение начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 2030 года. На программах «Яндекса» смогут учиться почти 2000 студентов, которые будут обучаться по 24 бакалаврским программам, разработанным с участием экспертов компании. Преподавать будут действующие сотрудники «Яндекса»: разработчики, аналитики и специалисты по машинному обучению.
Программы адаптированы под особенности вузов-партнеров, а учебные материалы созданы с учетом успешного опыта предыдущих образовательных инициатив компании.
— Мы хотим подготовить новое поколение специалистов, которые смогут внести вклад в развитие технологий, — отметили в пресс-службе «Яндекса».
- В общей сложности до конца 2025 года компания планирует инвестировать более 5 млрд рублей в образовательные проекты по всей стране.
