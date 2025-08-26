Курс биткоина опустился ниже $110 тыс. впервые с 9 июля
Цена первой криптовалюты опустилась до $108,7 тыс.
В ночь на 26 августа курс биткоина опустился ниже $110 тыс. впервые с 9 июля, следует из данных CoinMarketCap.
Так, стоимость криптовалюты упала до $108,7 тыс.
По итогам суток биткоин подешевел на 1,5%, за неделю — на 4%. Капитализация BTC составляет $2,18 трлн, его доля на крипторынке — 58,6%, по данным TradingView.
Ethereum (ETH) подешевел за сутки на 4% и торгуется около $4,4 тыс. Курс альткоина, обновив исторический максимум 24 августа на отметке $4953, скорректировался от него на 11%.
Курс биткоина 14 июля установил новый исторический рекорд, преодолев отметку в $123 000. По данным CoinMarketCap, максимальная цена биткоина в моменте достигала $123 091.
