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Биткоин обновил исторический максимум, превысив $123 000

11:20, 14.07.2025
Биткоин обновил исторический максимум, превысив $123 000
Фото: Динар Фатыхов

Курс биткоина 14 июля установил новый исторический рекорд, преодолев отметку в $123 000. По данным CoinMarketCap, максимальная цена биткоина в моменте достигала $123 091.

По состоянию на 11:19 мск монета торговалась в районе $122 411.

За последние сутки биткоин подорожал на 4,2%, а за прошедшую неделю — на 13%. Капитализация BTC достигла $2,44 трлн, а его доля на рынке криптовалют составляет 64,7%, по данным TradingView.

Ночью стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $120 тысяч.

Рената Валеева

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