Биткоин обновил исторический максимум, превысив $123 000
Курс биткоина 14 июля установил новый исторический рекорд, преодолев отметку в $123 000. По данным CoinMarketCap, максимальная цена биткоина в моменте достигала $123 091.
По состоянию на 11:19 мск монета торговалась в районе $122 411.
За последние сутки биткоин подорожал на 4,2%, а за прошедшую неделю — на 13%. Капитализация BTC достигла $2,44 трлн, а его доля на рынке криптовалют составляет 64,7%, по данным TradingView.
Ночью стоимость биткоина впервые в истории поднялась выше $120 тысяч.
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