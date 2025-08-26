В мессенджер Max внедрят функцию проверки репутации номеров

Фото: Динар Фатыхов

Пользователи мессенджера Max смогут проверять репутацию телефонных номеров благодаря новым технологиям, разработанным «Лабораторией Касперского». Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

Теперь при общении в Max пользователи смогут увидеть информацию о репутации номера, а также узнать категорию организации и ее название. Это нововведение направлено на защиту пользователей от телефонного мошенничества.

— Интеграция технологий в Max предоставит пользователям дополнительный уровень защиты, — отметили в пресс-службе мессенджера.

Кроме того, Kaspersky и Max совместно анализируют номера, зарегистрированные в национальном мессенджере, что поможет в борьбе с мошенничеством.

Напомним, что с 1 сентября южнокорейская компания Samsung начнет предустанавливать российский мессенджер Max на свои смартфоны и планшеты. Это решение связано с планами правительства России, которое ранее объявило, что Max заменит VK-мессенджер в списке обязательных приложений для новых устройств.

Анастасия Фартыгина