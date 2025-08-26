Казанца будут судить за лжесвидетельство по делу об изнасиловании и наркотиках
На заседании казанец выступал в качестве свидетеля и заявил о непричастности своего знакомого к преступлению, создав ему тем самым липовое алиби
В Казани 55-летний мужчина предстанет перед судом за дачу ложных показаний. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.
По версии следствия, в декабре прошлого года он был вызван на судебное заседание, где рассматривалось дело его знакомого, обвиняемого в изнасиловании и незаконном обороте наркотиков.
На заседании казанец выступал в качестве свидетеля и заявил о непричастности своего знакомого к преступлению, создав ему тем самым липовое алиби. Однако суд не принял его показания всерьез и признал подсудимого виновным.
После этого следственные органы начали уголовное дело против свидетеля. Теперь дело о его ложных показаниях направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
