Казанца будут судить за лжесвидетельство по делу об изнасиловании и наркотиках

В Казани 55-летний мужчина предстанет перед судом за дачу ложных показаний. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, в декабре прошлого года он был вызван на судебное заседание, где рассматривалось дело его знакомого, обвиняемого в изнасиловании и незаконном обороте наркотиков.

На заседании казанец выступал в качестве свидетеля и заявил о непричастности своего знакомого к преступлению, создав ему тем самым липовое алиби. Однако суд не принял его показания всерьез и признал подсудимого виновным.

После этого следственные органы начали уголовное дело против свидетеля. Теперь дело о его ложных показаниях направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина