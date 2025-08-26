Татарстан вошел в топ-5 регионов по доходам за семь месяцев 2025 года

Общий доход с территории республики составил 971 млрд рублей, из которых 338,4 млрд пошли в региональный бюджет

Татарстан занял пятую строчку в рейтинге регионов России по доходам за первые семь месяцев 2025 года. Общий доход республики достиг 971 миллиарда рублей. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель министра финансов республики Алла Анфимова.

Доходы республики показали значительный рост. За отчётный период поступления с территории увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году сумма составляла 873,2 млрд рублей, то сейчас достигла 971,9 млрд рублей. Из этой суммы 633,5 млрд рублей направлено в федеральный бюджет, а 338,4 млрд рублей поступило в региональный бюджет республики.



По итогам января-июля текущего, Татарстан по доходам уступил только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Краснодарскому краю. Как отметила заместитель министра финансов РТ, республика лидирует по показателям среди регионов в Приволжском федеральном округе.

Ранее стало известно, что доходы консолидированного бюджета России превысили 29,6 трлн рублей к маю 2025 года.

Наталья Жирнова