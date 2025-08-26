Новости общества

В России за сутки потушено 23 лесных пожара

09:33, 26.08.2025

Продолжается борьба с 35 очагами

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России ликвидированы 23 лесных пожара на территории 9 регионов. В настоящее время продолжаются работы по тушению 35 лесных пожаров в 9 регионах страны.

В тушении пожаров задействованы 1 680 человек, 183 единицы техники и 18 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находятся 78 воздушных судов.

На данный момент режим ЧС введен в 4 регионах, особый противопожарный режим действует в 57 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Согласно статистике, с начала года 70,6% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина

