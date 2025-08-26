Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
Локально возможен град
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Умеренный дождь, местами гроза, также возможен град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный 6—11 м/с, ночью местами кратковременные усиления 15—20 м/с, днем местами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью от +8 до +13 градусов. Максимальная температура воздуха днем от +18 до +23 градусов.
