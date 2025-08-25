Жительница Татарстана получила условный срок за нападение на полицейского
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла ногами удары сотруднику районного отдела МВД и сорвала с него погон
Суд в Татарстане признал 32-летнюю женщину виновной в применении насилия в отношении сотрудника полиции и назначил ей условное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.
По версии следствия, инцидент произошел 30 мая 2025 года в одном из сел Апастовского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нанесла ногами удары сотруднику районного отдела МВД и сорвала с него погон. Действия женщины были пресечены на месте.
Также накануне в Татарстане в суд направили уголовное дело против иностранца, который обвиняется в насилии по отношению к полицейскому и хулиганстве в Международном аэропорту Казани.
