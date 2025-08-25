Генпрокуратура России признала НПО International Baccalaureate* нежелательной

В ведомстве подчеркнули, что цель IB* заключается в формировании российской молодежи по западным стандартам

Фото: Екатерина Петрова

Генеральная прокуратура России объявила швейцарскую неправительственную организацию International Baccalaureate* (IB) нежелательной на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что цель IB* заключается в формировании российской молодежи по западным стандартам.

— Суть обучения сводится к навязыванию своего видения исторических процессов, искажению общеизвестных фактов, антироссийской пропаганде и разжиганию межнациональной вражды, — отметили в ведомстве.

International Baccalaureate* считается лидером международных образовательных программ, которые открывают выпускникам доступ к более чем 5 тыс. университетов в странах, таких как США, Канада, Австралия и Великобритания. Однако с началом специальной военной операции учебные материалы были изменены, что вызвало обеспокоенность у российских властей.

— В них появились призывы к международной изоляции нашей страны и материалы, дискредитирующие российскую армию, — добавили в Генпрокуратуре.

Кроме того, представители IB* продвигают нетрадиционные ценности, которые основываются на идеологии запрещенных экстремистских объединений.

Анастасия Фартыгина