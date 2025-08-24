В Казани за сутки в ДТП пострадали два человека, включая ребенка

Одно ДТП произошло из-за столкновения автомобилей, когда водитель, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшие сутки на дорогах Казани зарегистрировано два ДТП, в результате которых два человека получили ранения, в том числе один ребенок. Погибших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Одно ДТП произошло из-за столкновения автомобилей, когда водитель, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу. Второе ДТП — наезд на велосипедиста на дворовой территории.

Всего за сутки поступило 126 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. За прошедшие сутки задержаны 8 водителей в состоянии опьянения, а также 5 водителей, не имеющих права управления транспортным средством.

К административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечены 2 человека, управлявшие СИМ.

В территориальные отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 2 гражданина.

Рената Валеева