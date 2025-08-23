Татарстан достиг 86% выполнения по программе «Комплексное развитие сельских территорий»

Фото: Реальное время

В Татарстане по программе «Комплексное развитие сельских территорий» достигнуто 86% выполнения по трем ключевым объектам. В сфере образования из 13 объектов, 8 — это школы, и их выполнение составляет 81%. Этот результат был достигнут благодаря завершению строительно-монтажных работ на трех новых школах в Лаишевском, Тукаевском районах и в Набережных Челнах. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

Также закрыто 57% работ по пяти дошкольным образовательным учреждениям, а недавно завершен объект в Высокогорском районе.

В сфере здравоохранения в 2025 году планируется расширение на 53 объекта, из которых 47 — это фельдшерско-акушерские пункты. Их выполнение на данный момент достигает 99%, с завершением 13 объектов в 12 районах за последние две недели. Степень выполнения остальных медицинских учреждений составляет 85%, включая две недавно открытые поликлиники в Казани.

Реальное время / realnoevremya.ru

В рамках молодежной политики запланировано строительство 11 объектов, включая три молодежных центра (готовность 83%) и 8 детских оздоровительных лагерей (выполнение 51%). На днях был сдан новый детский лагерь в Зеленодольском районе.

Среди спортивных проектов выделяется центр развития футбола, готовность которого сейчас составляет 45%. Также завершены четыре футбольных манежа, открытых с участием министра строительства России Ирека Файзуллина.

В культурной сфере строятся четыре объекта, включая два многофункциональных центра. Их текущее выполнение составляет 46%. Крупнейший экологический проект года — рекультивация иловых полей в Казани, готовность которого достигает 92%.

В трех других республиканских программах задействованы 25 объектов, из которых почти завершено строительство 16 исполкомов. Из семи пунктов комплексного обслуживания населения остался только один, где выполнение работ составляет 93%. Строительство двух пожарных депо также продвигается, с выполнением на уровне 88%.

Также в Татарстане завершили ввод 2,6 млн кв. метров жилья, план выполнен на 81%.



Анастасия Фартыгина