«Спартак» победил «Рубин» в Казани с «сухим» счетом

Казанцы прервали свою 14-матчевую победную серию в домашних матчах

Фото: Динар Фатыхов

«Спартак» переиграл в Казани «Рубин» со счетом 2:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова прервала 14-матчевую победную серию в домашних играх.

В составе «Спартака» голы забили Пабло Солари и Мартинс Перейра. Вратарь «красно-белых» Александр Максименко сохранил ворота «сухими».

Матч на стадионе «Ак Барс Арена» посетили 34 125 болельщиков. Больше 34 тысяч зрителей в Казани на футбол пришли впервые с 2023 года, когда на арене проходила игра за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В активе «Рубина» осталось 10 набранных очков после шести матчей. «Спартак» довел количество баллов в чемпионате до восьми в шести турах.

Следующий матч «Рубин» проведет 30 августа в гостях с «Оренбургом» в 14:00 мск. «Спартак» в седьмом туре РПЛ сыграет в тот же день в Москве с «Сочи» в 18:30 мск.

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:2)

Голы:

0:1 — 57, Солари (Литвинов);

0:2 — 73, Мартинс (Жедсон).

Зульфат Шафигуллин