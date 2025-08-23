«Спартак» победил «Рубин» в Казани с «сухим» счетом
Казанцы прервали свою 14-матчевую победную серию в домашних матчах
«Спартак» переиграл в Казани «Рубин» со счетом 2:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова прервала 14-матчевую победную серию в домашних играх.
В составе «Спартака» голы забили Пабло Солари и Мартинс Перейра. Вратарь «красно-белых» Александр Максименко сохранил ворота «сухими».
Матч на стадионе «Ак Барс Арена» посетили 34 125 болельщиков. Больше 34 тысяч зрителей в Казани на футбол пришли впервые с 2023 года, когда на арене проходила игра за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА.
В активе «Рубина» осталось 10 набранных очков после шести матчей. «Спартак» довел количество баллов в чемпионате до восьми в шести турах.
Следующий матч «Рубин» проведет 30 августа в гостях с «Оренбургом» в 14:00 мск. «Спартак» в седьмом туре РПЛ сыграет в тот же день в Москве с «Сочи» в 18:30 мск.
«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:2)
Голы:
0:1 — 57, Солари (Литвинов);
0:2 — 73, Мартинс (Жедсон).
