На заводе по производству моторных масел в Луизиане, США, произошел взрыв

Фото: Реальное время

В Луизиане на заводе по производству смазочных материалов Smitty's Supply в городе Роузленд произошел взрыв. Местные власти объявили обязательную эвакуацию на расстоянии одной мили (1,6 км) от места происшествия, сообщает телеканал ABC News.

С территории завода поднимается большой столб черного дыма, что видно на кадрах, опубликованных телеканалом. В настоящее время на месте события работают экстренные службы, но информации о пострадавших не поступало.

Компания Smitty's Supply производит и распространяет смазочные материалы, включая моторные масла. На заводе работают около 400 человек, а территория склада составляет более 14,4 акра (около 5,6 гектара).

Это не единственный инцидент в последние месяцы: в феврале на нефтеперерабатывающем заводе Martinez Refining Company в Калифорнии также произошел пожар, в результате которого шесть работников получили ранения, четверо из них были госпитализированы.



Анастасия Фартыгина