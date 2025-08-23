В Татарстане профессия курьера стала самой популярной среди вакансий для подростков

На втором месте по росту спроса находятся вакансии почтальонов, спрос на которых увеличился на 21%

В Татарстане курьерская работа стала ведущей по приросту вакансий для подростков. Эксперты «Авито Работы» проанализировали рынок труда и сообщили, что количество предложений для кандидатов от 16 лет увеличилось на 34% по сравнению с прошлым годом.

Курьерам не требуется специальное образование, но от них ожидают ответственности, внимательности и умения ориентироваться на местности. Работа подходит школьникам, которые хотят самостоятельно заработать свои первые деньги. Гибкий график позволяет совмещать работу с учебой, что помогает развивать навыки тайм-менеджмента и клиентского сервиса.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

На втором месте по росту спроса находятся вакансии почтальонов, спрос на которых увеличился на 21%. Почтальоны отвечают за доставку писем, газет и рекламных материалов. Популярны также вакансии поваров-кассиров, которых ищут в ресторанах и кафе (рост на 11%).

Работодатели чаще всего ищут молодых сотрудников на массовые позиции, обучая их на месте. Законодательство ограничивает рабочее время для молодежи: подростки от 16 до 18 лет могут работать не более 7 часов в день и 35 часов в неделю. Если работа совмещается с учебой, то рабочая смена сокращается до 4 часов, а неделя — до 17,5 часов.

Напомним, что наиболее привлекательными для подростков этим летом были вакансии промоутеров, курьеров и официантов.



Анастасия Фартыгина