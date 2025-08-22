Израиль назвал доклад ООН о голоде в Газе «сфабрикованным»

В МИД Израиля также отметили, что IPC «извратил собственные правила» и проигнорировал свои критерии, чтобы выдвинуть «ложные обвинения» против Израиля

Израильская сторона отвергла доклад ООН о голоде в секторе Газа, назвав его «сфабрикованным» и «основанным на лжи» радикального движения ХАМАС. Соответствующее заявление было сделано пресс-службой израильского Министерства иностранных дел.

— В Газе нет голода. IPC, механизм ООН по мониторингу продовольственной безопасности, опубликовал сфабрикованный доклад в поддержку фальшивой кампании ХАМАС, — говорится в заявлении.

В ведомстве также отметили, что IPC (поддерживаемый ООН механизм по мониторингу за продовольственной безопасностью) «извратил собственные правила» и проигнорировал свои критерии, чтобы выдвинуть «ложные обвинения» против Израиля.

Израильский МИД подчеркнул, что с начала войны в Газу доставлено более 100 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью, а в последние недели объем поставок основных продуктов питания значительно возрос, что привело к падению цен на рынке.

— Законы спроса и предложения не лгут — IPC лжет, — подытожили в министерстве.



Анастасия Фартыгина