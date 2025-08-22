Массовые сбои по всей России зафиксировали в «Госуслугах»

Проблемы затронули пользователей по всей России, но особенно много жалоб поступает из северных регионов

Фото: Динар Фатыхов

Портал госуслуг столкнулся с техническими проблемами, о чем свидетельствует резкий рост числа жалоб пользователей. Наиболее активные обращения, согласно порталу Downdetector, зафиксированы сегодня в 12:50, когда граждане начали массово сообщать о невозможности воспользоваться электронными услугами.

Проблемы затронули пользователей по всей России, но особенно много жалоб поступает из северных регионов. Люди сообщают о полной недоступности сайта, ошибках при авторизации в личном кабинете и медленной загрузке страниц портала.

Среди наиболее пострадавших регионов:

Ямало-Ненецкий автономный округ (8% жалоб);

Мурманская область (6%);

Ярославская область (5%);

Томская область (4%);

Костромская область (3%).

Основные жалобы касаются невозможности загрузить главную страницу сайта, полной недоступности ресурса, проблем с авторизацией и сбоев в работе всех разделов.

По данным статистики, 41,1% пользователей сталкиваются с проблемами на android-устройствах, 24,2% — на iOS, 21% — на компьютерах с Windows, а 12,9% — на Mac OS X. Наиболее остро сбой затрагивает владельцев мобильных устройств на базе Android. Проблемы на портале затрудняют получение важных государственных услуг в электронном формате.

Портал подвергся мощной DDoS-атаке из-за границы 22 августа с 12:00 по московскому времени, но благодаря многоуровневой защите сейчас работает в штатном режиме, сообщили в Минцифры.

Анастасия Фартыгина