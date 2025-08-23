Свадебный тренд в Татарстане: ранняя подготовка и повышение расходов на торжество

Нынешний свадебный сезон стартовал уже в феврале, что на месяц раньше предыдущего, а во всех сегментах свадебного бизнеса идет рост среднего чека

Фото: Мария Зверева

Жители Татарстана демонстрируют нетипичную активность в подготовке к свадьбам. Тренд на раннюю подготовку к торжеству стал заметным уже с февраля текущего года, что на месяц раньше, чем в предыдущем сезоне, свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и ВТБ.

Цифровая активность в свадебной сфере показала впечатляющий рост. За первые семь месяцев 2025 года интернет-трафик на специализированные сайты и порталы с портфолио свадебных специалистов увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом.



Свадебный рынок Татарстана показывает значительный рост расходов на подготовку торжеств. В сфере услуг салонов красоты зафиксировано 144 тысячи операций на общую сумму 247 млн рублей, что демонстрирует рост транзакций на 50% и увеличение расходов на 63% по сравнению с прошлым годом. Средний чек в этой категории достиг 1 716 рублей (рост на 8%).

На свадебном рынке Татарстана также активно развиваются еще два сегмента. В ювелирной сфере совершено более 26 тыс. покупок на сумму около 327 млн рублей. Количество транзакций выросло на 25%, общая сумма трат увеличилась на 40%, а средний чек достиг 12 208 рублей, что на 12% выше прошлогодних показателей. В сегменте цветочных салонов татарстанцы совершили 206 тысяч операций на сумму более 380 миллионов рублей. Здесь количество платежей выросло на 55%, объем трат увеличился на 76%, а средний чек достиг 1 843 рублей, что на 13% превышает показатели 2024 года.

Наталья Жирнова