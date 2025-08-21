В Татарстане возбудили уголовное дело по факту коммерческого подкупа

С января 2018 года по май 2025 года руководители подрядных организаций передали сотруднице ООО незаконное вознаграждение на общую сумму свыше 1,2 млн рублей

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане начато судебное разбирательство по делу о коммерческом подкупе. В суд направлено уголовное дело против начальника одного из отделов ООО и двух руководителей подрядных организаций. Они обвиняются в передаче взяток, что нарушает закон, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Согласно информации от сотрудников отдела экономической безопасности УМВД России по Казани, с января 2018 года по май 2025 года руководители подрядных организаций передали сотруднице ООО незаконные деньги на общую сумму свыше 1,2 млн рублей. Эти деньги предназначались за продление договора на оказание услуг и выполнение необходимых работ.

Накануне СУ СКР по Татарстану завершило расследование и направило в суд уголовное дело в отношении бывшего специалиста одной из компаний, обвиняемого в посредничестве в коммерческом подкупе в особо крупном размере.



Анастасия Фартыгина