Регионам России выделят 1 трлн рублей на инфраструктурные кредиты

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что Татарстану уже одобрили кредиты на 3,5 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что до 2030 года регионы смогут получить казначейские инфраструктурные кредиты на сумму 1 трлн рублей. Это заявление было сделано на форуме в Казани, в ходе пленарного заседания, посвященного развитию малых городов и сельских поселений. Об этом сообщили в «РБК Татарстан».

Мишустин заявил, что значительная часть этих средств будет направлена на модернизацию коммунального хозяйства. Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что Татарстану уже одобрили кредиты на 3,5 млрд рублей. В целом заявки от десяти регионов были поддержаны на сумму 46,8 млрд рублей для реализации проектов по модернизации систем ЖКХ.

По словам Мишустина, инфраструктурные кредиты стали востребованным инструментом поддержки для регионов. На эти средства уже было приобретено более 8 тыс. единиц общественного транспорта и введено свыше 30 млн кв. м жилья. Это также способствовало созданию около 160 тыс. рабочих мест для водителей, механиков, строителей и других специалистов.

— По инициативе главы государства регионы теперь имеют возможность списать две трети задолженности по бюджетным кредитам. Эта мера предназначена для тех субъектов, которые готовы инвестировать освободившиеся средства в развитие инфраструктуры, — добавил Мишустин.

Напомним, что на встрече раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным достижения республики и ее планы на будущее. Мишустин отметил, что Казань занимает третье место по качеству городской среды в стране, а Татарстан является одним из самых успешных регионов.



Анастасия Фартыгина