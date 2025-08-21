Мишустин: Казань входит в тройку лидеров по качеству городской среды

Мишустин сообщил, что Татарстан демонстрирует экономический рост и развитие инфраструктуры

На встрече раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с премьер-министром России Михаилом Мишустиным достижения республики и ее планы на будущее. Мишустин отметил, что Казань занимает третье место по качеству городской среды в стране, а Татарстан является одним из самых успешных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Минниханов поблагодарил Мишустина за выбор Казани для Всероссийского форума развития малых городов и подчеркнул опыт республики в реализации проектов. Он сообщил, что, несмотря на санкции, экономика Татарстана продолжает развиваться. По итогам 2024 года, валовой региональный продукт составил 5,2 трлн рублей, а за первые семь месяцев текущего года он вырос на 2,6%.

— Основной вклад в рост экономики вносит промышленность. Предприятия планово реализуют масштабные программы развития, — сказал Минниханов. Он также упомянул запуск установки гидрокрекинга-2 и производство кормовой добавки из метана.

Раис Татарстана выделил особые экономические зоны как важные драйверы роста, включая «Алабугу» и «Иннополис». Он выразил благодарность за создание новой зоны «Зеленая долина», где реализуют шесть проектов в биотехнологиях.

Минниханов отметил поддержку от Фонда развития промышленности, который за пять лет профинансировал 60 предприятий на сумму 45,7 млрд рублей. В сельском хозяйстве Татарстан занимает третье место по валовой продукции и первое по производству молока — 2,3 млн тонн в год.

Мишустин обратил внимание на образование в республике: «Знаю, вы лично контролируете вопрос подготовки кадров». Минниханов ответил, что в Татарстане созданы шесть передовых инженерных школ и молодежные научные лаборатории. Инвестиции также направлены на строительство научно-технических центров и модернизацию университетов.

В Татарстане реализуются 48 программ по строительству и ремонту объектов. В этом году началась программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства с финансированием 8,5 млрд рублей. В рамках национальных проектов в 2024 году выделят 47 млрд рублей на строительство и капитальный ремонт 456 объектов.

Минниханов также отметил, что дорожная инфраструктура республики значительно укрепилась. В этом году планируется построить и отремонтировать более 1,5 тыс. километров дорог. За последние пять лет объем перевезенных пассажиров в аэропорту Казани увеличился на 40%. В настоящее время строится новый терминал, который сможет обслуживать почти 6 миллионов пассажиров в год.

Анастасия Фартыгина