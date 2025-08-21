Новости общества

Путин утвердил делегацию России для участия в 80-й Генассамблее ООН

14:35, 21.08.2025

В состав делегации также вошли Сергей Вершинин, Григорий Карасин, Леонид Слуцкий, Василий Небензя

Фото: Frederic Köberl on Unsplash

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации страны для участия в 80-й Генеральной Ассамблее ООН. Делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Согласно опубликованному распоряжению, в состав делегации также вошли:

  • замминистра иностранных дел Сергей Вершинин;
  • главы парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий;
  • постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Анастасия Фартыгина

